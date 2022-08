Ciclismo Prof – Vuelta, Edo Affini cede la maglia rossa al suo capitano Roglic

LAGUARDIA (Spa) La Vuelta è approdata in Spagna dopo la tre giorni inaugurale in Olanda: lunedì la carovana ha viaggiato dai Paesi Bassi a quelli Baschi e ieri la quarta tappa, prima in terra iberica con l’inedito epilogo di Laguardia, ha visto l’ennesimo passaggio di consegne in casa Jumbo-Visma. Il mantovano Edoardo Affini ha ceduto la maglia rossa di leader al capitano Primoz Roglic, il quale ha piazzato lo sprint vincente davanti a Mads Pedersen (Trek Segafredo) ed Enric Mas (Movistar). Quarta maglia rossa differente per i “calabroni” in quattro tappe ed è partita ufficialmente la caccia di Roglic alla quarta vittoria di fila al Giro di Spagna. Per Affini, invece, l’appuntamento è fissato a martedì prossimo con la crono di Alicante.