Cambio in consiglio: la capogruppo Pd Gennai dà le dimissioni

CASTIGLIONE – La capogruppo del Partito Democratco Graziella Gennai ha dato le dimissioni dal consiglio comunale. La lettera con la quale l’ex docente ha comunicato la propria volontà di ritirarsi dalle file del parlamentino castglionese, è stata protocollata in municipio nella tarda mattinata di venerdì.

Come spiega lei stessa, le dimissioni sono state rassegnate non per qualche disaccordo con il resto del gruppo dem, ma per la propria volontà di ritirarsi dal consiglio potendo così dedicare maggiore tempo ad altri impegni personali. «Alla fine – spiega Gennai – sono stata in consiglio cinque anni con l’ex sindaco Alessandro Novellini, durante i quali ho svolto il ruolo di capogruppo per tre anni e mezzo. E ora ho affrontato quasi altri quattro anni sempre nel ruolo di capogruppo di maggioranza. In tutto quasi nove anni. In ogni caso non mi ritiro a vita privata ma continuerò a supportare il gruppo».

Primi tra i non eletti si contano, in ordine di preferenze, Marco Soragna, ex segretario del Partito Democratico di Castiglione e Solferino, Joseph Tosin Taiwo, Erika Bosio e Maria Rita Pierotti.

Solamente alcune settimane fa il gruppo consiliare del Partito Democratico aveva visto anche le dimissioni di Elena Cantoni, anche in questo caso per motivi di natura personale, che era stata poi sostituita da Giorgio Dallamano, proveniente dall’area socialista. Le dimissioni verranno formalizzate nel corso del prossimo consiglio comunale, atteso per il prossmo il primo marzo.