Telecamere spente dalle 19 del 31 dicembre in vista del concertone di Capodanno

MANTOVA – Fervono i preparativi per le iniziative della notte di San Silvestro che vedrà la città prevedibilmente presa d’assalto come ogni anno, e in particolare durante il concerto in piazza dei Subsonica, gruppo pop torinese di grande richiamo.

A corollario delle fasi preparatorie, anche il settore delegato alla viabilità sta mettendo in campo alcune ordinanze straordinarie che andranno in servizio delle limitazioni previste su altro fronte. Viste le tempistiche di legge per attuare le azioni di bonifica di piazza Sordello e delle aree limitrofe a quelle del concerto, la chiusura di alcune arterie fondamentali per flusso e deflusso viabilistico verrà compensata dalla temporanea disinstallazione delle telecamere in alcune aree di Ztl pesante.

In particolare, l’imposizione del divieto di transito in via San Giorgio a partire dalle ore 19 di martedì 31 dicembre, nonché il blocco totale delle auto in piazza Sordello e via Cairoli, farà scattare la libera circolazione nelle Ztl di via Trieste-corso Garibaldi (direzione stadio), nella Ztl di corso Libertà (direzione Sociale), nella corsia riservata di via Trento (direzione via Tassoni), e nella Ztl A ( dai varchi di accesso di via Tassoni, via Cavriani, via Fernelli, piazza San Giovanni e via Arrivabene) con il contestuale spegnimento delle telecamere di controllo degli accessi veicolari non autorizzati.