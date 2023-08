Volley femminile – Colognese e Zappalà alla guida dell’Ngs Porto in Serie D

Porto Mantovano L’Ngs Porto ha presentato lo staff tecnico della formazione di Serie D progetto giovani/under 18. Ogni gruppo squadra sarà organizzato con il principale e primario scopo di consentire una crescita importante e costante per le atlete, da un punto di vista tecnico/sportivo, caratteriale ed atletico. Sono loro il futuro del club e da esse ripartirà il nuovo progetto tecnico come avrebbe voluto la compianta ex presidente Carmen Rossi. Il primo allenatore è Paolo Colognese, 52enne padovano d’origine, laureato Isef all’università di Padova, ex giocatore ed ex insegnante di educazione fisica, allenatore Federale di 3° grado. Ha iniziato la sua carriera nel 1987 come secondo allenatore in serie A1 a Noventa Vicentina e alla Minetti Vicenza a cavallo degli anni 90; nella sua lunga carriera ha allenato in serie C a Campiglia dei Berici e con la NVG Castelbaldo e in B2 a Legnago. Successivamente ha collaborato anche come preparatore atletico sia con società sportive slovene che con la Eurovolley School di Trieste. Una delle sue ultime esperienze è stata la cavalcata dalla seconda divisione fino alla serie D alla guida del Tregnago. Il vice è Andrea Zappalà, anch’egli padovano d’origine, 58 anni ed ex giocatore per quasi 20 anni, allenatore Federale di 2° grado – 3° livello giovanile. Completano lo staff Mauro Oriente, storico allenatore portuense di 1° grado: ha collezionato due promozioni in Seconda Divisione, l’ultima delle quali nello scorso maggio con la squadra più giovane del torneo provinciale; e il preparatore atletico Marco Bertolasi, altro volto storico dell’Ngs Porto.