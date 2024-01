Volley Prima Divisione femminile – Castellucchio show in Finlandia

CASTELLUCCHIO All’inizio dell’anno, dal 2 al 5 gennaio, la Gs Avis Castellucchio, squadra di Prima Divisione, si è recata in Finlandia, e più precisamente ad Hämeenlinna, per disputare due incontri con la squadra di pallavolo locale. L’organizzazione è stata gestita da entrambe le società, in quanto nella società mantovana allena Antonio Orlandi, che è stato a più riprese in terra finlandese, una volta da avversario con la Pomì Casalmaggiore e due anni fa ha fatto l’esperienza di assistente allenatore. In particolare il giorno 3 è stato svolto un allenamento congiunto con la squadra Under 18 della serie A locale, mentre il giorno successivo le due formazioni hanno disputato un’amichevole, vinta dalla squadra mantovana. L’occasione è stata senz’altro utile per entrambe le parti, per fare un’esperienza diversa, a contatto con filosofie di pallavolo differenti rispetto alle tradizionali. Al termine della gara le due parti si sono augurate di incontrarsi di nuovo, magari a fine stagione, segno che l’avvenimento ha riscosso successo e approvazione. Ricordiamo che nel campionato di Prima Divisione il Castellucchio è terzo in classifica e quindi in zona play off.