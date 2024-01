Finti medici ma veri truffatori seriali: avevano colpito anche nel Mantovano

Mantova Hanno solo cambiato zona in cui mettere va segno i loro colpi, ma non il modus operandi e tanto meno i loro bersagli: persone anziane che abitano da sole. Si tratta di due cugini, un uomo e una donna, entrambi 40enni, arrestati dalla Squadra Mobile di Bologna. I due raggiravano le proprie vittime spacciandosi per sostituti dei loro medici di base. Dopo il loro arresto, lo scorso novembre, per una truffa a una 70enne, le indagini sono andate avanti e sono così emersi numerosi casi dei quali i due vengono chiamati via via a rispondere. Tra questi ci sarebbero alcune truffe messe a segno anche nel Mantovano. A volte con la scusa di fare delle manipolazioni ortopediche avevano sfilato catenine ne e altre preziosi alle loro vittime, in un altro caso fatto credere alla vittima che i suoi esami del sangue presentassero anomalie, per la presenza di metalli pericolosi (e preziosi). Uno dei loro colpi aveva fruttato circa 50mila euro.