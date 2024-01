Tamburello A Indoor – Castellaro domani a Monzambano con Easy Play e Frecce

Monzambano Proseguono nel weekend i massimi campionati indoor. Nella serie A maschile, impegno domenica in Toscana per la capolista San Marino che affronterà il Club Sportivo Firenze e il Bacchereto, con l’obiettivo di rinsaldare la vetta e mantenere il distacco sui vice campioni d’Europa del Castellaro, che torneranno in campo domani a Monzambano in un agevole doppia sfida contro Easy Play e Frecce Azzurre. Prima partita alle ore 13.30 Decisivo per la lotta scudetto sarà sicuramente lo scontro diretto previsto per il prossimo 17 febbraio alla palestra Acquaviva di San Marino. Nel Femminile, trasferta domenica in terra bergamasca per l’Aeden Santa Giusta che farà visita in mattinata al Grassobbio e nel pomeriggio alla leader indiscussa Ciserano. Entrambe le gare si disputeranno al Pala Novagas di Grassobbio. La classifica maschile: San Marino punti 13, Castellaro e Club Sportivo Firenze 5, Eleonora e Frecce Azzurre 3, Bacchereto 1, Easy Play 0.