Volley Serie A3 – Gabbiano in bella evidenza con l’Acqui nell’ultimo test

MANTOVA Nell’ultimo test precampionato, con la Negrini Acqui Terme, il Gabbiano Farmamed si impone in tre set (25-20, 25-21, 25-22). E a risultato acquisito si sono giocati altri due parziali, vinti dagli ospiti 24-26 e 7-15. Era una sorta di anteprima fra due formazioni che vogliono recitare un ruolo importante nel campionato di A3, che inizia la prossima settimana. I virgiliani sono alla ricerca di una conferma dopo il loro ottimo debutto, mentre i piemontesi vogliono migliorare il risultato della scorsa stagione e si sono affidati a un tecnico molto esperto quale Michele Totire, inserendo in organico Jacopo Botto dalla lunga milizia nel campionato di A1. Nel primo set ottima partenza dei locali sul 7-1 con difese di alto livello, ma il muro riavvicina Acqui sul 9-6. Il Gabbiano mantiene il controllo nella fase centrale e il 15-9 lo firma Baldazzi. Totire chiama time-out sul 16-11, ma il muro biancazzurro colpisce ancora e allarga la forbice sul 19-14. Baldazzi inchioda a terra il 22-17. Il primo set lo chiude un errore in battuta degli ospiti (25-20). Si riparte sul 5-3 col primo tempo di Ferrari, poi Baldazzi è on fire (10-8). Il Top Team difende e contrattacca quando il muro tocca: 18-12 è opera sempre del muro, poi il 20-16 arriva con una combinazione centrale. Acqui è falloso dai nove metri e non si passa sotto rete (22-18). Botto sbaglia dai nove metri e chiude un altro errore al servizio di Acqui (25-21). Miselli, entrato per Tauletta, firma l’ace (4-4). Acqui tenta la fuga (5-8), ma Depalma impatta a muro. Gabbiano avanti 12-9, con gli ospiti che provano a giocare al centro, ma al servizio non è serata (15-12). Triplo Ferrari e 20-13, poi Serafini chiama il time out sul 20-16. Il set si chiude col muro di Scaltriti (25-22), poi si sono giocati un quarto e un quinto. Ottimo Gabbiano e domenica prossima si vola in campionato con i Diavoli Rosa Brugherio, sempre al PalaSguaitzer.