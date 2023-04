Volley Serie B maschile – Il Gabbiano batte ed “elimina” Forlì dai play off

BORGO VIRGILIO Penultimo atto della stagione regolare. Cominciamo dall’ennesima vittoria del Gabbiano, che stende il Querzoli Forlì e lo elimina dalla corsa ai play off. Nel primo set inizio equilibrato, poi il Gabbiano spicca il volo. Entrano Gola e Zanini e il primo set lo chiude Cordani sul 25-18. Si ricomincia in equilibrio, Forlì tiene testa e Gabbiano va in difficoltà. I romagnoli impattano: 1-1. Nel terzo set Gabbiano riparte sul 4-1 ma è raggiunto a 8. Andreoli e Cordani firmano il 25-13 con un servizio. Nel quarto set locali sul 4-2 con l’ace di Miselli e 9-4 col tocco di Cordani. Miselli ferma gli avversari a muro (12-6). Andreoli schiaccia la palla del 16-10 e quella del 21-13. Sbaglia Forlì e il 3-1 arriva con il 25-15 con errore al servizio di Forlì. Gabbiano imbattuto e a punteggio pieno.

Il Viadana saluta il PalaFarina con la sconfitta per 3-0 (19-25, 17-25, 19-25) col Dual Caselle che con questo successo è vicino a centrare i play off. Il Viadana, rimaneggiato, ha fatto quello che poteva.

Nulla da fare per l’Asolaremedello contro una motivata Spezzanese, che davanti al suo pubblico si è imposta per 3-0 (25-19, 25-18, 25-15).