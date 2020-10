MANTOVA Domenica 4 ottobre il Museo di Palazzo d’Arco, residenza della nobile e antica famiglia dei

conti d’Arco, partecipa alla XVII Giornata Nazionale degli Amici dei Musei aprendo

eccezionalmente ai suoi visitatori I salotti della contessa Giovanna d’Arco.

Visitare una casa museo significa immergersi totalmente nel passato, più o meno lontano

che sia, condividere uno spazio intimo e comprenderne la sua storia.

Oltre all’ordinario eppure ricchissimo percorso di sale finemente arredate, e al magnifico

ciclo di affreschi rinascimentali dello Zodiaco di Giovan Maria Falconetto, l’appuntamento

sarà infatti l’occasione per visitare due ambienti, due salotti posti a piano terra del palazzo

settecentesco e abitati sino al 1973 dalla contessa Giovanna d’Arco, ultima discendente

della famiglia d’Arco. Gli ambienti, con gli arredi autentici, raccontano la dedizione di questa

nobildonna e della sua famiglia alle arti, dalla pittura alla musica, e svelano con l’albero

genealogico settecentesco i fasti di un antico passato.

Per gli amanti del viaggio e i curiosi della natura è inoltre possibile visitare la mostra DIARIO

DI VIAGGIO Luigi d’Arco e i naturalisti dell’800, allestita nel piano nobile del palazzo; qui

l’erbario, uccelli impagliati, fossili, conchiglie e curiosità marine conducono il visitatore nel

cammino nel mondo delle scienze naturali compiuto dal conte Luigi d’Arco e dai naturalisti

del suo tempo.

I tour guidati possono essere prenotati al numero 0376 322242 oppure all’indirizzo

info@museodarcomantova.it

Costo: biglietto intero 10.00 euro

E’ possibile acquistare il biglietto sul sito web del museo www.museodarcomantova.it

tramite il pulsante giallo “PRENOTA” da cui si potrà accedere all’ apposito box dedicato.

Per i gruppi (max 15 pax per gruppo) la prenotazione è obbligatoria.