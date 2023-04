Apam, la Lega pesca fuori dalla Provincia

MANTOVA Sembra ancora aperta (ma ance controversa) la partita per iul rinnovo delle cariche dell’Apam, ormai in scadenza. Le massime cariche, che sono in capo alla Provincia, allo stato dei fatti e dopo svariate riunioni delle principali forze politiche di maggioranza, permangono in una fase di stallo. Fase di cui si percepisce solo il postulato della presidenza, che da tempo Palazzo di Bagno avrebbe accordato alla Lega.

Sono stati spesi in passato i nomi più gettonati dell’avvocato Cristian Pasolini e del commercialista Romano Bondavalli, che pare non abbiano tuttavia dato la propria disponibilità. Gli ultimi rumors pare indichino al vertice un tecnico di area extra muros.