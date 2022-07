Volley Serie B maschile – Serafini: “Gabbiano pronto per un altro campionato di alto livello”

BORGO VIRGILIO Tempo di bilanci e valutazioni in casa Gabbiano Top Team. Simone Serafini, confermato coach dei biancazzurri ancora impegnati in Serie B, si ritiene molto soddisfatto della campagna acquisti operata dal club. L’organico è stato rinforzato col centrale Jacopo Ferrari, con gli opposti Andreoli e Ginevra Ferrari. Manca ancora da definire l’ingaggio del secondo palleggiatore, si cerca un atleta non mantovano. La preparazione avrà inizio il 24 agosto.

«Col presidente Paolo Fattori – spiega Serafini – , l’idea era quella di non stravolgere affatto il gruppo che tanto bene si era comportato nella scorsa stagione. Volevamo semplicemente rinforzarlo con innesti mirati e secondo me ci siamo riusciti. Jacopo Ferrari, tanto per fare un esempio, è stato un mio giocatore nella Villa d’Oro Modena. Siamo contenti perchè sulla carta abbiamo una squadra forte».

Serafini torna poi sulla scorsa annata: «Nella stagione regolare – afferma – abbiamo fatto bene. Nella semifinale dei play off abbiamo messo sotto con un doppio 3-0 Massanzago. È andata male, invece, la doppia finale con Monselice. Ricordo che nella gara casalinga di andata Bigarelli aveva un problema a un piede, mentre in quella di ritorno non ha potuto dare il suo contributo a causa di una colica, perciò ha giocato pochissimo. La delusione per non essere riusciti a salire in A3 c’è stata e c’e ancora, non posso negarlo. Allo stesso tempo siamo contenti che tutti gli atleti, fatta eccezione per Bigarelli e Di Bernardo, abbiano deciso di restare. Insomma, secondo me ci sono tutti i presupposti per un’altra annata di alto livello. Ora attendiamo di sapere in quale girone saremo inseriti. Inoltre sono contento che Francesca Pantiglioni sarà il mio vice al posto di Carlo Alberto Tognazzoni, che ha lasciato per impegni di lavoro. Francesca è molto preparata, concordo su questa soluzione interna».