Forza Italia a Stefano Rossi: “Siamo pronti ad accordarci”

MANTOVA La riserva è sciolta. Forza Italia prenderà parte in formazione completa alla campagna della prossima primavera per la corsa verso via Roma assieme ai partner storici Lega e Fratelli d’Italia. Lo conferma direttamente il commissario cittadino azzurro Nicola Sodano, che già comunque si era speso con mezze parole all’indomani della presentazione ufficiale del candidato sindaco Stefano Rossi, leghista di fatto, sia pure schermito dietro la civica di “Mantova ideale”, versione virgiliana della “Lombardia ideale” di Attilio Fontana.

«Il nostro livello provinciale, ossia la coordinatrice Anna Lisa Baroni, si sta già muovendo con i referenti di Lega e Fratelli d’Italia. Siamo pronti per accordarci».

Gli azzurri hanno già ultimato la stesura di un programma di massima, che evidentemente coincide nei punti salienti con quello di Rossi, e che adesso dovrà trovare anche le convergenze dello stesso candidato sindaco. Tutto sembra ormai in discesa, insomma, nonostante le titubanze che hanno fatto attendere questa annessione degli azzurri, per molte settimane in dubbio de tentare una corsa solitaria ovvero rientrare nella casa madre della coalizione.

«Già durante la presentazione della lista civica di Rossi avevamo manifestato ai partner la nostra volontà di sederci attorno a un tavolo tutti assieme, e di ricostruire nella sua integrità la coalizione. Del resto, anche se implicita, la nostra risposta era manifesta nella nostra massiccia presenza al teatro Sociale, dove tutti i vertici di Forza Italia e i suoi amministratori più in vista avevano corrisposto all’invito di Rossi e dei soggetti politici che lo sostengono».

Dal canto suo Rossi prosegue nei suoi incontri con i cittadini in vario modo, anche al di fuori di riunioni organizzate. L’imprenditore ha anche dato corso a una raccolta di idee da effettuarsi tramite gazebo (l’ultimo ieri mattina sotto la bandiera salviniana) o tramite i social network. Un dialogo diretto che anche il suo diretto concorrente, il sindaco uscente Mattia Palazzi sta portando avanti con supporter e incontri nei quartieri.