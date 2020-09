Gemelli accoltellati dal cugino in centro a Solferino

SOLFERINO Due gemelli accoltellati dal cugino nel centro del paese, di fronte al bar L’Incontro piazza Marconi. L’episodio si è verificato verso le 19. Le ragioni della brutale aggressione non sono ancora note. L’aggressore dei due gemelli si è dato alla fuga e i carabinieri sono sulle sue tracce. Sul posto sono giunti, in forze, carabinieri e personale del 118: il più grave tra i due feriti è ricoverato all’ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è giunto in elisoccorso; l’altro all’ospedale di Castiglione. I due fratelli sono conosciuti in paese e vengono descritti come due brave persone, lavoratori e con la testa a posto.