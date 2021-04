Auto abbandonate in aree private, operazione anti degrado a Lunetta

MANTOVA – Prosegue la campagna anti degrado messa in campo dall’amministrazione comunale a Lunetta. Dopo la rimozione, lo scorso febbraio, delle auto abbandonate su suolo pubblico, la medesima operazione di bonifica è stata infatti ora approntata anche nelle aree private del quartiere cittadino. «Negli ultimi anni – spiegano di concerto l’assessore alla Polizia Locale Iacopo Rebecchi e il direttore di Aler Luca Rocchetti – l’abbandono di veicoli nelle aree gestite da Aler ha rappresentato un serio problema poiché, trattandosi di luoghi privati, era difficoltoso intervenire stante l’attuale normativa. Con il peggioramento delle condizioni economiche generali, il problema, negli ultimi tempi, è divenuto poi ancor più esteso: stranieri che migrano, deceduti senza conviventi, persone gravate da problemi economici. Situazioni queste che hanno contribuito a renderne difficoltosa la rimozione. Grazie alla sottoscrizione, a fine 2019, di un accordo di prossimità fra Aler e Polizia Locale, è stato però possibile intervenire su situazioni di abbandono di veicoli latenti da tempo, individuando una procedura semplificata, frutto di una sinergia che ha permesso di avvalersi di un iter semplificato e quindi più tempestivo, che potrebbe essere replicato anche in altri comuni della provincia». La Polizia Locale ha svolto accertamenti puntuali che hanno consentito di qualificare come “rifiuti” alcune vetture abbandonate e, tramite l’Ufficio Ambiente del Comune di avviare procedure esecutive a carico dei proprietari di detti veicoli a cui, poi, verranno applicate le sanzioni amministrative previste e addebitati i costi sostenuti da Aler per la rimozione e lo smaltimento, in qualità di proprietario dell’area in cui si trovava il veicolo. Già quattro gli autoveicoli rimossi e smaltiti come rifiuto con altri che verranno rimossi a conclusione della procedura individuata. L’assessore Rebecchi e il direttore Rocchetti, esprimendo comune soddisfazione per la fattiva collaborazione tra i due enti, hanno assicurato il massimo rigore nei confronti dei responsabili di abbandono di veicoli in aree Aler. «Passo dopo passo – dichiara Rebecchi – stiamo cercando di risolvere con rigore i problemi di degrado segnalati a Lunetta. Da tempo i cittadini si lamentavano delle auto abbandonate nei cortili dei condomini Aler. Grazie alla convenzione stipulata siano ora in grado di mettere in campo una procedura per rimuoverle anche in area privata dando così un segnale che nessun gesto di inciviltà rimarrà impunito».