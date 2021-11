Asola, Venerdì 3 Dicembre la presentazione del romanzo ‘Le spine della rosa’ di Claudio Fraccari in Biblioteca

ASOLA Si terrà venerdì alle 21 in Biblioteca comunale, la presentazione del romanzo “Le spine della rosa – Una commedia breve” in prosa di Claudio Fraccari e pubblicato dalla casa asolana Gilgamesh Edizioni. Una famiglia italiana che vive in Irlanda del Nord si trasferisce in Cornovaglia per le vacanze estive. Padre, madre e due bimbi (per tacer del cane) vengono raggiunti da una coppia di nonni, partiti dall’Italia; questi ultimi capiscono presto di svolgere la funzione di “vecchi alla pari”. Le vicissitudini del gruppo, umorali e umoristiche, sono narrate in forma di diario da una voce interna. Ma tutti costoro sono un parto dell’immaginazione o esistono nella realtà? Se sì, hanno compiuto veramente le gesta (antieroiche) e pronunciato le parole (prosaiche) loro attribuite? Neppure i personaggi saprebbero rispondere; o forse direbbero che è tutto vero e insieme tutto falso. Del resto, se è inevitabile che la scrittura travesta i fatti, deformi i connotati, dissimuli i pensieri, è altrettanto pacifico che il reale ammette casi spesso inverosimili. Sarà il lettore a stabilire il grado di plausibilità di quanto l’autore gli sottopone, e magari divertirsi accogliendone il punto di vista. Quel che è certo è che si tratta di un gioco – serio come tutti i giochi provvisti di regole. Qui la regola prevede, invece che la sospensione dell’incredulità, l’identificazione fra l’io che legge e l’io che scrive. Per discernere dove sta la rosa, dove le spine. Claudio Fraccari è insegnante, pubblicista, critico; tutte occupazioni per le quali è essenziale scrivere, e scrivere in modo essenziale. Ha pubblicato innumerevoli articoli, elzeviri e studi (apparsi su giornali, riviste o in volumi collettanei) che spaziano dalla linguistica alla letteratura, dall’arte figurativa alle arti dello spettacolo.

Paolo Zordan