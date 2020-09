Asfaltature in via Fernelli e sul ponte di San Giorgio

MANTOVA Partono dei lavori di asfaltatura in città. “Due interventi importanti – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli –, quello su via Fernelli perché completa le asfaltature realizzate gli scorsi anni nell’area fra piazza Virgiliana e piazza Cavallotti e quello sul ponte di San Giorgio perché riqualifica l’ingresso in città da Sparafucile, ancora più suggestivo dopo la realizzazione della nuova illuminazione del Castello”. E così lunedì 7 settembre vi sarà la fresatura e riasfaltatura di via Fernelli nel tratto compreso tra via Arrivabene e piazza Canossa. Il tratto di strada, quindi, rimarrà chiusa al traffico veicolare. Sarà comunque garantito l’accesso a piedi alle civiche abitazioni e alle attività commerciali e per i veicoli, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili.

Durante gli interventi verrà istituito il doppio senso di circolazione, con transito riservato ai veicoli diretti ai passi carrabili, in via Madonna della Vittoria e nel tratto di via Fratelli Bandiera compreso tra via Certosini e via Madonna della Vittoria. Inoltre, verrà invertito il senso di marcia di vicolo Madonna per permettere ai veicoli provenienti da via Cavour di poter accedere in via Verdi o via Fratelli Bandiera passando per piazza Canossa. Nella giornata di martedì 8, invece, si procederà con il rifacimento della segnaletica orizzontale di via Fernelli. Al termine dei lavori il tratto di strada sarà subito riaperto al traffico veicolare. Si fa presente che durante gli interventi i veicoli diretti ai passi carrai di via Monteverdi potranno entrare ed uscire da piazza Filippini, mentre quelli diretti ai passi carrai di via Madonna della Vittoria entreranno ed usciranno da via Fratelli Bandiera.

Sempre martedì 8 settembre, a partire dalle 19.30, i lavori di fresatura e asfaltatura verranno effettuati in via Legnago e più precisamente lungo tutto il ponte di San Giorgio. Gli interventi andranno avanti tutta la notte, ma sarà garantito lo scorrimento del traffico veicolare attraverso il senso unico alternato regolamentato da movieri. Nella notte di mercoledì 9 settembre, poi, verrà rifatta la segnaletica orizzontale lungo il ponte. Durante questo intervento il traffico veicolare sarà garantito e aperto regolarmente.