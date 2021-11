Asola, Domenica 28 Novembre in Biblioteca comunale l’evento ludico ‘(Ri)Giochiamoci tutti!’ per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico promuovendo forme di gioco sano

ASOLA Si terrà domenica alle ore 15 “Portiamo il gioco in biblioteca” un appuntamento irrinunciabile per tutti i ragazzi in Biblioteca comunale che si colloca all’interno del progetto “(Ri)Giochiamoci tutti!” promosso dal Comune e dal Piano di Zona di Asola per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico promuovendo forme di “gioco sano”. Nel corso dell’incontro verranno proposti alcuni giochi da tavolo che riprendono le fiabe e le storie classiche, presenti in Biblioteca, giochi per fare storytelling e inventare storie proprie. In particolare verranno utilizzati i seguenti giochi: Tale&Games, Inventastorie, C’era una volta, Story cube, Dixit, Raccontami una storia e altri. I laboratori sono rivolti a bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. È gradita la presenza anche dei genitori in modo da promuovere il gioco comunitario. Info e per partecipazione presso la Biblioteca comunale “Andrea Torresano” di via Fulvio Ziacchi 4, tel. 0376-720645, mail: biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan