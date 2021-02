Ritardi distribuzione vaccini nel mantovano. Trivelli: “Ci sono stati ritardi. Ora situazione risolta” FIASCONARO: “prendo atto, ma continuo a ricevere segnalazioni. Situazione tutt’altro che risolta”

MILANO “Oggi, durante l’audizione in Commissione sanità, sono tornato sul tema dei ritardi nella distribuzione dei vaccini sul territorio mantovano, dopo la mia richiesta di informazioni fatta una settimana fa, incalzando il Direttore Generale al Welfare Marco Trivelli affinché mi aggiornasse sulla situazione”, dichiara il consigliere regionale M5S Andrea Fiasconaro.

“Ritardi e difficoltà che, lo ricordo, si sono registrati soprattutto nel nostro territorio e lo stesso Trivelli lo ha confermato durante l’audizione. Stando alle parole del Direttore Generale – prosegue Fiasconaro – il motivo sarebbe da ricondurre a “ragioni di tipo logistico”. Avrei volentieri approfondito la questione se ci fosse stata anche l’Assessore Moratti, la quale ha comunicato però che d’ora in avanti presenzierà alle Commissioni, in sua vece, solo Trivelli. Un comportamento a mio avviso poco istituzionale e scorretto nei confronti dei consiglieri.”

“Trivelli ha aggiunto che la situazione, da qualche giorno, è risolta. Prendo atto, dunque, di queste dichiarazioni – conclude Fiasconaro – Mi sembrava doveroso incalzare il Direttore e l’assessorato e chiedere informazioni, anche se le numerose segnalazioni ricevute e le notizie apparse sulla stampa locale sembrano dire tutto il contrario.

Segnalazioni che continuo a ricevere, perchè evidentemente delle difficoltà ci sono ancora, nelle Rsa e non solo. Continuerò a seguire da vicino lo sviluppo della vicenda, pronto a raccogliere altre segnalazioni dai cittadini.”