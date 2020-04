Celebrazioni religiose: Regione Lombardia al lavoro per aperture

MILANO “Regione Lombardia e’ al lavoro con

Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano per sostenere la

possibilita’ di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose

in una cornice di massima sicurezza, all’insegna del

distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione”. Lo

comunica in una Nota la Regione Lombardia.

“L’ auspicio – prosegue la Nota – e’ quello di giungere al piu’

presto ad una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto

delle esigenze di cautela, quanto della necessita’ di tornare a

garantire il diritto di culto ai cittadini”.