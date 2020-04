Rolfi: terapia d’urto per agricoltura lombarda. subito 6 milioni, a breve altri finanziamenti

MILANO “Gli agricoltori Lombardi sono in

difficolta’ e la Regione risponde: abbiamo stanziato oggi 6

milioni di euro per interventi straordinari in campo agricolo.

Una terapia d’urto economica per dare soldi veri direttamente ad

agricoltori, caseifici e allevatori. E’ solo il primo

stanziamento di un piano che prevede nelle prossime settimane

altri fondi anche per l’agricoltura di montagna e interventi di

carattere forestale”. Lo ha annunciato l’assessore regionale

lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio

Rolfi che oggi in giunta ha presentato il piano di sostegno al

comparto agricolo.

RISORSE NAZIONALI INSUFFICIENTI – “Stiamo attendendo che anche

da Roma arrivino risorse per il comparto. Al momento i fondi

stanziati concretamente dal governo in agricoltura sono

ampiamente insufficienti rispetto alle necessita’. Per questo

abbiamo deciso di intervenire immediatamente per dare respiro a

uno dei settori trainanti dell’economia. La Lombardia e’ la prima

regione agricola d’Italia. Abbiamo piu’ di 40.000 imprese

agricole. I lavoratori in ambito agroalimentare, tra aziende e

industria alimentare, sono 150.000 nella nostra regione. Un

indotto occupazionale che vogliamo salvaguardare”.

Con le iniziative #iomangioLombardo e #iobevoLombardo la Regione

Lombardia ha stanziato 6 milioni di euro destinati a caseifici e

viticoltori.

“I nostri agricoltori – ha aggiunto Rolfi – hanno continuato a

lavorare, garantendo ai lombardi la copertura del fabbisogno

alimentare. La domanda delle famiglie pero’ non ha compensato

l’azzeramento di richiesta sui canali commerciali, partendo da

ristorazione, bar e hotel. Serve dunque un Piano Straordinario

di aiuti e investimenti per sostenere tutto il settore

agroalimentare”.

“Nelle prossime settimane – ha concluso l’assessore regionale –

predisporremo un intervento economico anche per lavori forestali

e per la filiera bosco legno. Comparto essenziale in Lombardia

anche per prevenire il dissesto idrogeologico. Una valenza

economica e ambientale che vogliamo preservare e stimolare”.