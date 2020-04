Da domani via ai test sierologici

MANTOVA Da domani, mercoledì 29 aprile, partono anche in provincia di Mantova i test sierologici.

I test proposti ai cittadini sono stati messi a punto dall’IRCCS San Matteo di Pavia e consistono in un prelievo ematico che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus.

In questa prima fase il test viene eseguito, esclusivamente su invito dell’ATS, ai soggetti residenti nei comuni della provincia, che rientrano nelle categorie sotto indicate e per i quali, per il contenimento all’epidemia, è stato previsto l’isolamento fiduciario:

1. soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati da Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici Continuità Assistenziale ad ATS che non presentano in anamnesi evidenza di contatto con caso;

2. contatti di caso sintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica;

3. contatti di caso asintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica.

Dal 29 aprile, i cittadini – invitati da ATS – potranno recarsi presso il Centro Prelievi dell’ASST di Mantova di via Trento Mantova e dell’Ospedale di Pieve di Coriano.

Da lunedì 4 maggio – sempre su chiamata di ATS – sarà possibile recarsi anche presso il Centro Prelievi (ASST Mantova) del POT di Bozzolo e dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere.