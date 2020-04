Case popolari per i detenuti: Regione Lombardia dice no

MILANO Regione Lombardia non concedera’ case

popolari ai detenuti che devono scontare i domiciliari, come

invece ha deciso il Comune di Milano. L’ha ufficializzato la

Regione, con una lettera firmata dall’assessore alle Politiche

abitative, sociali e Disabilita’, Stefano Bolognini, rispondendo

a una lettera del provveditore regionale dell’amministrazione

penitenziaria e del presidente del tribunale di Sorveglianza.

L’altro giorno il dottor Pietro Buffa e la dottoressa Giovanna

De Rosa avevano scritto alla Regione, dopo aver ottenuto il via

libera da Palazzo Marino per venti appartamenti, per chiedere il

parere di Palazzo Lombardia. L’assessore Bolognini ha risposto

che non e’ possibile procedere a questo tipo di assegnazioni.

“Case popolari ai carcerati? – ha chiarito Bolognini – Purtroppo

non e’ nostra competenza, altrimenti lo impediremmo. E’ uno

schiaffo per i 13.000 milanesi che aspettano la casa popolare. E’

una scelta del sindaco Giuseppe Sala e del Governo, se ne

assumano la responsabilita'”.