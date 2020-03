Di Maio (Min. Esteri): “L’Italia spenderà tutto quello che serve per rilanciare l’economia del nostro Paese”

ROMA “Voglio dirlo chiaramente alle famiglie, ai lavoratori, agli imprenditori: l’Italia spenderà tutto quello che serve per rilanciare l’economia del nostro Paese e per tutelare i più deboli, tutte le persone che a causa di questa emergenza stanno subendo anche danni economici. Faremo ripartire l’Italia con ogni strumento utile. Ma intanto ognuno di noi, nel proprio piccolo, può già contribuire a sostenere le nostre imprese, comprando e mangiando prodotti Made in Italy. Ce la dovremo mettere tutta, non sarà semplice, ma usciremo da questa crisi”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio