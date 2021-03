Un baco nell’Aria: prenotazioni vaccini anti Covid in tilt

MANTOVA – Una falla nel portale regionale Aria sta mettendo a serio rischio la campagna di vaccinazione progettata da Regione Lombardia. Un “baco” nel software avrebbe infatti creato una serie di disservizi, prenotazioni prima confermate e poi cancellate nei confronti di ultra 80enni, e inserimenti in lista di persone che per fascia d’età e professione non ne avrebbero ancora il diritto, per non parlare di decine di anziani che si sono visti dirottare all’ospedale di Crema per la vaccinazione, mentre quelli a cui è andata meglio sono stati mandati all’Oglio Po. Tutto vero, purtroppo. “Caro cittadino, Regione Lombardia la invita il 08/03/2021 ore 10:07 a presentarsi presso il centro vaccinale di Largo Ugo Dossena, 2 – Crema, per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di richiesta adesione. L’aspettiamo». Questo il testo del messaggio comparso sul cellulare del figlio di una 96enne di Ostiglia, 175 chilometri e due ore di auto da Crema, anziché i sei chilometri da fare in una decina di minuti per arrivare all’ospedale di Pieve di Coriano. Un disguido capitato anche ad altri anziani over 80 che erano stati messi in lista da figli e nipoti che hanno chiaramente più dimestichezza con le app e altre diavolerie informatiche. Un po’ meglio, ma solo un po’, è andata a una coppia di anziani di San Benedetto Po, dirottati all’ospedale Oglio Po di Vicomoscano. Cosa può essere accaduto? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sarebbe stata una falla, un “baco”, nel software di Aria, portale regionale che è già stato scaricato dalla stessa Regione Lombardia. Quelli di Aria negano il “baco” e spiegano tutto con un problema legato ai Cap. Di fatto il problema è stato ravvisato e ieri Asst Poma ha cercato rimediare al volo a una situazione che rischiava di divenire critica con il passare delle ore, via via che gli appuntamenti delle vaccinazioni degli anziani “dirottati” venivano disdette. «Chi ha ricevuto il messaggio con l’appuntamento per la vaccinazione all’ospedale di crema – ha spiegato il direttore di asst Raffaello Stradoni – mantenga data e orario della vaccinazione che sarà effettuata all’ospedale di Mantova». A tale proposito Asst prega gli utenti che hanno subito questo disguido a segnalarlo all’indirizzio e-mail direzionestrategica@asst-mantova.it. Questo in attesa dell’apertura di un call center dedicato solo ai vaccini a Mantova nei prossimi giorni.