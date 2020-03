Calcio – Il grande cuore di Micai. E su di lui gli occhi della Lazio

SALERNO “È vero, il bene si fa in silenzio… ma con questo gesto spero che qualcuno faccia come me e (nelle proprie possibilità) dia una mano a chi ne ha davvero bisogno. Ho deciso donare un contributo a 3 regioni italiane alla quale sono particolarmente legato: alla regione Lombardia, che è la mia terra ed è quella più colpita da questa tragedia. Alla regione Campania, terra che mi ospita da due anni e che sto cominciando a sentire anche un po’ “mia”… e alla regione Puglia, che per me è stata come una seconda casa per 4 anni.

Insieme ne usciremo … e sarà tutto più bello!”.

Con questo messaggio social, nei giorni scorsi, il portiere della Salernitana, il mantovano Alessandro Micai, ha invitato tutti ad effettuare una donazione per la lotta al coronavirus. L’estremo difensore virgiliano, intanto, sarebbe entrato nel mirino addirittura della Lazio, dove potrebbe fare il secondo di Strakosha nella prossima stagione. Il procuratore ha già pronunciato le smentite di rito, ma la comune proprietà di biancocelesti e campani potrebbe favorire, in futuro, un salto di categoria nella capitale: chissà. Intanto, di Alessandro, ci godiamo questo bel gesto.