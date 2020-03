Dimesso il vescovo di Cremona Napolioni

MANTOVA Dopo i segnali di miglioramento giorni scorsi, è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo, a la buona notizia della dimissione dall’Ospedale di Cremona del Vescovo Antonio Napolioni, che dunque lascia il reparto di Pneumologia dove era ricoverato dallo scorso 6 marzo a causa del Covid-19.

Mons. Napolioni sta bene e torna dunque a casa, nel Palazzo Vescovile, dove trascorrerà i prossimi giorni di convalescenza in quarantena, come da protocollo sanitario. La sua salute resterà monitorata e tra 14 giorni sarà sottoposto a nuovo test del tampone per verificare la negatività dal coronavirus.