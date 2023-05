Presi dopo una rapina in farmacia, nuovo arresto per un colpo analogo

MANTOVA Negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha notificato una ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Mantova nei confronti di due soggetti, già in custodia cautelare per fatti analoghi, indagati, in ipotesi accusatoria, del reato di rapina aggravata perpetrato nei confronti di una farmacia.

Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra Mobile di Mantova intervenivano lo scorso gennaio, unitamente agli agenti degli equipaggi della Volante della Questura, presso una Farmacia di S. Giorgio Bigarello ove era stata segnalata una rapina operata da alcuni soggetti travisati ed armati.

Immediatamente venivano attivate serrate attività investigative anche supportate da una articolata attività di osservazione discreta volta a prevenire ulteriori ipotesi delittuose. Dopo pochi giorni, infatti, gli uomini della Squadra Mobile, proprio durante uno di questi servizi sventavano un’altra rapina posta in essere in danno di una ulteriore farmacia di S. Giorgio Bigarello.

Nell’occasione gli uomini della Polizia di Stato, arrestavano in flagranza del reato di rapina aggravata, tre soggetti e, grazie alle seguenti investigazioni e riscontri, sequestravano presso i domicili degli stessi numeroso materiale riconducibile anche alla precedente rapina.

Alla luce degli elementi indiziari acquisiti, pertanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, richiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari una ordinanza cautelare in relazione anche alla prima rapina, in ipotesi accusatoria commessa da due dei soggetti già in stato di arresto. Il Giudice, condividendo la ricostruzione dei fatti della Procura, emetteva pertanto una ordinanza cautelare nei confronti di due dei soggetti arrestati che veniva notificata agli stessi negli scorsi giorni presso la Casa Circondariale di via Poma.