Giovedì sono sospese le attività della Borsa Merci di Mantova

MANTOVA La Camera di commercio di Mantova sospende le attività della Borsa Merci di giovedì 27 febbraio 2020. In relazione a quanto disposto dal D.L. inerente misure di contenimento del Coronavirus – Covid 19 e dalla Ordinanza di Regione Lombardia, al fine di contenerne la diffusione e limitare al massimo l’esposizione al rischio di eventuale contagio, le Commissioni di Borsa non verranno convocate; le C.U.N.- Commissioni Uniche Nazionali non saranno ospitate presso la sede del Centro Congressi MAMU.

Decisioni sulle sedute successive di Borsa Merci verranno comunicate a tempo debito, dopo aver verificato l’andamento degli sviluppi della vicenda