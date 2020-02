Confagricoltura annulla tutte le attività e invita a limitare gli accessi in sede

MANTOVA Confagricoltura Mantova, in ottemperanza all’ordinanza emessa ieri dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in base alle linee guida fornite dal Ministero della Salute, comunica la sospensione ufficiale di tutte le attività dell’organizzazione già calendarizzate, come corsi di formazione o convegni. La decisione è stata presa in seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in Italia. I nostri uffici, sede centrale e recapiti di zona, resteranno regolarmente aperti con i consueti orari, ma l’invito ai soci è quello di recarvisi di persona solo in caso di stretta urgenza. In ogni altro caso, sono da privilegiare i contatti telefonici e/o telematici (mail). Sarà nostra cura tenere costantemente monitorata la situazione sanitaria, in continua evoluzione. Vi invitiamo a consultare frequentemente il nostro sito (www.confagricolturamantova.it) e i nostri canali social (Facebook, Twitter, Instagram) per rimanere sempre aggiornati.