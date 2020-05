A22, il cdA ha approvato il bilancio 2019. Utile record: 87,1 milioni

MANTOVA ”Gli straordinari risultati evidenziati dal bilancio 2019 devono rappresentare lo stimolo ad affrontare questo momento così difficile con la forza e la determinazione che vengono dalla consapevolezza dell’enorme potenziale di questa Società. Siamo pronti a tradurre subito in investimenti i nostri risultati, attendiamo solo che ce ne sia data la possibilità”. L’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni, commenta con soddisfazione i dati di bilancio 2019, che segnano il record storico tanto nel valore della produzione, 401,3 milioni, quanto nell’utile di esercizio, 87,1 milioni (+27,7% rispetto al 2018), ma non solo: il principale indicatore di redditività, l’Ebitda, con 179,1 milioni rappresenta il 44,63% del valore della produzione, l’Ebit il 24,34% (97,69 milioni). La proposta è stata approvata stamani dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Hartmann Reichhalter. “La Società – ha commentato il Presidente – ha lavorato al meglio nel corso del 2019, motivo in più per auspicare che il confronto sulla concessione maturi positivamente durante questo 2020 cominciato con così tanti problemi”.