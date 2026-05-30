Trame Sonore e Casa del Sole: nasce il progetto che porta la musica davvero a tutti

Il festival Trame Sonore di Oficina OCM si arricchisce quest’anno di una collaborazione straordinaria con Casa del Sole ETS, associazione che proprio nel 2026 taglia il prestigioso traguardo dei sessant’anni di storia, vissuti accanto a circa 7000 bambini e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Quella che lo scorso anno era stata una semplice partnership logistica – con la sede storica del centro adulti trasformata nel quartier generale degli artisti – oggi si evolve in un vero e proprio percorso condiviso sul tema dell’accessibilità.

Questo cammino comune nasce dal dialogo attorno ad “All in rock”, il concerto integrato ideato da Casa del Sole che quest’anno giunge alla sua quarta edizione (un percorso iniziato nel 2023). Una prima assoluta in Italia, nata per rendere la musica fruibile a quante più persone possibili, partendo dalle loro peculiarità e bisogni specifici. Il progetto è monitorato dal Ministero per la disabilità e ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Parlamento europeo; la quarta edizione si terrà il 4 settembre all’Esedra di Palazzo Te, all’interno del Mantova Summer Festival, e avrà come testimonial d’eccezione Gianni Morandi.

La nuova sfida raccolta da Casa del Sole è stata quella di collaborare con un’assoluta eccellenza mantovana: Trame Sonore è infatti molto più di un festival. È un meeting internazionale dove percorsi tematici, workshop e itinerari culturali si intrecciano ai concerti. Nei giorni della manifestazione, Mantova (Patrimonio dell’Umanità UNESCO) si offre in una prospettiva inedita in cui la musica da camera dialoga con l’arte di Giulio Romano, Mantegna, Pisanello e Rubens. Nelle sale storiche, gli appassionati ritrovano la dimensione d’ascolto più autentica per la quale quelle musiche furono composte.

Tutto questo è Trame Sonore: un’immersione nel Bello che oggi, grazie a questo nuovo filone progettuale da implementare negli anni, si impegna a portare la musica classica a ogni pubblico, nessuno escluso.

Casa del Sole entra a Trame Sonore in punta di piedi, ma con interventi concreti. Il primo step ha riguardato la biglietteria, e successivamente l’infopoint, reso più accessibile grazie a rampe d’accesso WM System e postazioni dotate di tecnologiche per facilitare la comunicazione e la prenotazione.

Per i concerti, due sedi storiche fanno da fulcro al progetto pilota 2026: il Teatro Bibiena e Piazza Santa Barbara per gli eventi serali. In queste occasioni, l’esperienza musicale diventerà totalizzante grazie a soluzioni rivoluzionarie.

La Tecnologia Woojer Vest utilizza speciali strumenti che permettono di percepire le vibrazioni della musica a livello schelettrico, consentendo anche alle persone sorde di vivere il suono.

Al fianco di Casa del Sole ci sarà MED-EL, azienda leader globale che da oltre 30 anni aiuta le persone ad ascoltare lo “scrigno di suoni meravigliosi” del mondo. MED-EL ha creato una rete Wi-Fi interna dedicata: scaricando un’app, gli spettatori possono ascoltare i concerti live in HD direttamente sul proprio apparecchio acustico, impianto cocleare o tramite normali cuffie audio. Questi ausili non sono riservati solo a chi ha esigenze specifiche, ma sono a disposizione di ogni spettatore per garantire una fruizione piena e ad altissima immersione.

E’ questo solo il primo passo di un percorso pluriennale che vuole offrire un reale supporto agli spettatori nel profondo rispetto della musica classica. Casa del Sole si dice onorata di camminare al fianco di un’istituzione come Oficina OCM e di una eccellenza come MED-EL, guidata dal desiderio e dalla missione di far vivere a chiunque, superando ogni barriera, tutti i suoni e la bellezza di cui è ricca la vita