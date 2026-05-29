Bocce – Giannotti e Battaglia d’argento a Montata Carra

Montata Carra Sandra Giannotti e il marito Alberto Battaglia hanno vinto l’argento al 9° Trofeo Banca Cremasca & Mantovana. Serata di sport e passione per la gara regionale organizzata dalla Bocciofila Montata Carra, che ha visto sfidarsi numerose coppie provenienti da diverse province del Nord Italia. Le qualificazioni si sono svolte da lunedì 18 a giovedì 21, mentre la finalissima è andata in scena venerdì 22 davanti a un pubblico numeroso e appassionato. Sul gradino più alto del podio sono saliti Francesco Busato e Fabio Paolini della Jolly ASD di Vigasio (Verona), protagonisti di un percorso impeccabile nella categoria A. Ottima prova anche per la coppia della Arci Gonzaghese, Sandra Giannotti e Alberto Battaglia. Sul podio anche Pietro e Manuel Bastoni della Fontana di Bologna, terzi classificati, seguiti al quarto posto da Giorgio Cremonesi e Marco Parma della Canottieri Baldesio Cremona. Dal quinto all’ottavo posto: Paolo Bolognesi-Paolo Corradin (Baldini S.T.M., Bologna), Silvio Setti-Sergio Bruni (Sammartinese, Modena), Massimo Cappi-Remo Faccin (Villa Pomese) e Ugo Paffi-Girolamo Bignotti (Nuova Roverbellese). Direttore di gara, Romeo Bertolani. Le premiazioni sono state condotte dal presidente Ezio Volpi, che ha ringraziato atleti, società e pubblico per la riuscita dell’evento.

Coppa Mantova

I risultati della seconda giornata di ritorno. Girone 1: Suzzarese-Gonzaghese 4-4; Villapomese-Pegognaghese 8-8. Girone 2: Voltese-Nuova Roverbellese 3-5, Pozzolese-Montata Carra 3-5. Domani ultimo turno di qualificazione per accedere alle semifinali di Pozzolo sul Mincio il 6 giugno. Girone 1: Villapomese-Suzzarese, Pegognaghese-Gonzaghese. Girone 2: Pozzolese-Voltese; Nuova Roverbellese-Montata Carra. La classifica – Girone 1: Villapomese 13 punti, Suzzarese 8, Arci Gonzaghese 6, Pegognaghese. Girone 2: Nuova Roverbellese 13 punti, Montata Carra 10, Pozzolese 4, Voltese 1.

Trofeo Torre Matildica

Gara regionale, serale, organizzata dalla Bocciofila Suzzarese: partite di qualificazione da lunedì a ieri. Oggi la finale.

11° Trofeo Santangiolina

Gara regionale, serale, nella specialità di coppia, organizzata dalla Bocciofila Voltese con partite di qualificazione dal 1° giugno a venerdì 19: la finale è fissata per sabato 20 giugno.