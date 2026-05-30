Dramma nella notte a Roverbella: auto si schianta fuori strada. Morto un 17enne, feriti altri tre giovani

ROVERBELLA. Un gravissimo incidente stradale si è consumato questa notte a Roverbella. Il bilancio è drammatico: un giovane ha perso la vita e altri tre ragazzi sono rimasti feriti.

La dinamica del sinistro

L’impatto è stato violentissimo, tanto da accartocciare l’abitacolo e lasciare gli occupanti intrappolati all’interno del veicolo. Il dramma si è verificato intorno alle ore 3.15 in strada Alta Belvedere. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Fiat 500 è fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata, finendo la sua corsa fuori strada.L’impatto è stato violentissimo, tanto da accartocciare l’abitacolo e lasciare gli occupanti intrappolati all’interno del veicolo.

I soccorsi e il tragico bilancio

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi con l’invio di diverse ambulanze e dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo, tagliando le lamiere della vettura per riuscire a liberare i quattro giovani passeggeri.

Per uno di loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Marcos Alejandro Carbonell Cruz, 17enne nato a Cuba e residente a Roverbella, che viaggiava sul sedile posteriore, è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La sua salma è stata successivamente trasferita all’obitorio di Mantova per l’ispezione cadaverica.

Gli altri tre occupanti del mezzo, tutti di nazionalità colombiana e residenti a Roverbella, sono rimasti feriti in modo serio ma non sarebbero in pericolo di vita:

Il conducente di 21 anni e un passeggero di 17 anni sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Una ragazza di 22 anni è stata trasferita d’urgenza in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia tramite l’intervento dell’eliambulanza.



Indagini in corso

I rilievi stradali sono stati affidati ai militari della Sezione Radiomobile di Mantova, che dovranno ricostruire con esattezza le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada. Come da prassi in questi casi, il veicolo è stato posto sotto sequestro e sul conducente sono in corso gli accertamenti medici per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.