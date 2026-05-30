Rosa camuna, la Regione premia Nanni Rossi

Milano La Festa della Lombardia è l’appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. La scelta della data non è casuale: ricorda infatti la storica Battaglia di Legnano del 1176. Da quell’evento nasce una delle tradizioni più iconiche del nostro territorio, il Palio di Legnano annoverato tra le manifestazioni storiche italiane dal 1954. Momento centrale della giornata è la cerimonia di conferimento dei premi ‘Rosa camuna‘ 2026, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia. I premi consegnati dal presidente Attilio Fontana, e da quello del Consiglio regionale, Federico Romani. Tra i premiati anche Giovanni “Nanni” Rossi “per aver dedicato la propria vita al servizio della comunità, unendo impegno civile, passione culturale e profondo amore per il territorio”. Anima e guida dell’Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti, ha saputo trasformare un piccolo borgo in un riconosciuto centro di eccellenza culturale, promuovendo iniziative di alto profilo e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico e scientifico lombardo. Nanni Rossi, amministratore pubblico di grande responsabilità, ha operato con integrità e visione nei campi della sanità, dell’istruzione e della formazione. Un esempio autentico dei valori di operosità, identità e solidarietà, rappresenta un modello di dedizione e di impegno per le future generazioni!”. “Con immensa gioia e profonda emozione celebro il conferimento della Menzione a Nanni Rossi. Un premio meritatissimo, che rende onore al suo impegno, alla sua visione e al valore umano che ha saputo trasmettere nel tempo. Essere riuscita a contribuire a questo riconoscimento, in una selezione che quest’anno vedeva ben 220 candidature al vaglio, mi riempie di orgoglio e gratitudine.” ha dichiarato a caldo il consigliere regionale Paola Bulbarelli.