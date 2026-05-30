Chiusura uffici comunali lunedì, aperti i musei civici

Tramite provvedimento sindacale, vista anche la richiesta formulata dalla Rsu, si terrà la chiusura degli uffici comunali di Mantova per la giornata di lunedì 1° giugno, dato che cade in mezzo a domenica 31 maggio e martedì 2 giugno Festa della Repubblica.

Verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali rivolti all’utenza e considerata l’alta affluenza ai Musei, tradizionalmente riscontrata nei periodi festivi, si terrà l’apertura degli stessi al fine di migliorare l’accoglienza turistica della città.

Vi sarà, quindi, la chiusura degli uffici comunali di Mantova nella giornata di lunedì 1° giugno, ma rimarranno aperti alcuni servizi con le modalità di seguito indicate:

– Sede Palazzo Municipale, via Roma 39: apertura della sola portineria dalle 11 alle 13;

– Settore Polizia Locale: garantita, fino alle 00.50 del giorno successivo, la regolarità di tutti i servizi finalizzati alla tutela della collettività e dei singoli cittadini;

– Ufficio di Stato Civile: regolarmente aperto dalle 8.30 alle 12 per le sole dichiarazioni di nascita (al decimo giorno dopo la nascita) e di decesso.

Per quanto riguarda i Musei Civici:

– Palazzo Te, Maca-Palazzo San Sebastiano e Museo Virgilio-Palazzo del Podestà: lunedì 1 e martedì 2 giugno aperti dalle 9 alle 19. Le biglietterie del Te e Maca chiudono sempre alle 18, mentre quella del Museo Virgilio alle 18.30.

– Tempio Leon Battista Alberti: lunedì 1 e martedì 2 giugno aperto dalle 10 alle 18;

– Sonnabend Collection Mantova e Torre dell’Orologio – Palazzo della Ragione: lunedì 1 e martedì 2 giugno aperto dalle 10 alle 18, chiusura biglietteria alle 17.