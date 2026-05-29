Tennis tavolo A1 maschile – Alfa Food sconfitta in casa da Messina: domenica la “bella” scudetto a Bagnolo

Bagnolo San Vito – L’Alfa Food Bagnolese spreca il primo match point scudetto e rinvia tutto alla sfida decisiva di domenica, ancora a Bagnolo alle 18. Nella finale di ritorno i mantovani cedono 3-1 alla Top Spin Messina, che pareggia la serie nonostante l’assenza della propria stella, il moldavo Vladislav Ursu.

La serata era iniziata nel migliore dei modi per la formazione mantovana grazie al successo di Mihai Bobocica su Tomislav Kojic. Il capitano bagnolese si è imposto 3-1, vincendo il primo set 11-7, cedendo il secondo ai vantaggi (11-13) e chiudendo poi 11-6 e 11-8.

Da quel momento, però, è salito in cattedra Danilo Faso. Il giovane siciliano ha prima superato Hampus Soderlund al quinto set, riscattando il ko dell’andata, poi ha trascinato Messina al sorpasso con la vittoria di Niagol Stoyanov su Jordy Piccolin per 3-1. Nel quarto singolare Faso ha completato l’opera battendo nettamente Bobocica per 3-0 e firmando il punto del definitivo 3-1. Domenica la “bella” assegnerà il tricolore.