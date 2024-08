Agriturismi già sold out nell’Alto Mantovano

MANTOVA Quindicimila posti letto nei 1.767 agriturismi della Lombardia. Un’offerta sempre più gettonata, come risulta dai numeri dello scorso anno, quando a fine estate era stato registrato un aumento del 17,5% rispetto al 2022 per le vacanze in campagna in Lombardia. Le previsioni per quest’anno sono improntate all’ottimismo stando ai rilevamenti di Coldiretti. Nell’Alto Mantovano oltre che nel Comasco, in base delle rilevazioni nelle strutture aderenti alla rete di Terranostra, le strutture che offrono alloggio sono già al completo (sold out) in questo primo scorcio del mese di agosto, mentre nelle province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Cremona e Milano è già stato raggiunto l’80% di occupazione delle camere, e nel Pavese e Varesotto la situazione è al 70%. Tra gli agriturismi lombardi con alloggio, oltre la metà garantisce anche il servizio di ristorazione. E proprio l’alimentazione si conferma il vero valore aggiunto della vacanza in Italia, con la Lombardia che può contare su 271 specialità agroalimentari.