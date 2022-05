Al via lunedì 16 maggio il nuovo corso per operatori agrituristici

Mantova Lunedì 16 maggio prenderà il via il nuovo corso di abilitazione per operatori agrituristici previsto dalle normative vigenti per poter avviare l’attività agrituristica. Il corso si terrà presso la sede del Consorzio agrituristico mantovano, a Mantova, in strada Chiesanuova, n° 8, e si articolerà in 10 incontri, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 23, per concludersi venerdì 27 maggio. Il corso ha un calendario intensivo per dare la possibilità di completare il ciclo formativo in tempo utile per accedere alla prossima finestra di apertura del contributo giovani in scadenza a fine giugno. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione che è indispensabile per l’esercizio dell’attività agrituristica. Nel corso degli incontri saranno approfondite anche le opportunità di finanziamento offerte dal Psr 2014 – 2020 e dai vari bonus energetici.

Per questo il corso è aperto anche alla partecipazione di operatori già in attività che intendano aggiornare le proprie competenze.

Il calendario ed il modulo di iscrizioni possono essere scaricati dal sito www.agriturismomantova.it . Per maggiori informazioni si può telefonare alla sede dl Consorzio agrituristico mantovano (0376324889, 3292127504).