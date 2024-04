Alberi pericolanti e abbattuti dal vento forte in città e in provincia

MANTOVA Piante abbattute o pericolanti a causa delle forti raffiche di vento che ieri hanno sferzato un po’ tutta la provincia. Diversi interventi soprattutto nel pomeriggio da parte dei vigili del fuoco in città e in provincia. A Mantova un primo intervento è stato fatto per un albero pericolante a Borgo Angeli lungo la Cremonese nei pressi del cimitero monumentale. Altri interventi per un albero caduto in strada Forte di Pietole e intorno alle 19 in strada Cipata per un albero pericolante. Qui è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato in attesa della sua messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco intervenuti con l’autoscala. Traffico a senso unico alternato regolato dalle forze dell’ordine per un altro albero pericolante lungo l’Ostigliese nel territorio comunale di Roncoferraro. Altri interventi sempre per alberi pericolanti e grossi rami caduti in strada in particolare nella zona di Medole e Solferino, dove si sono aggiunti anche alcuni pali della Telecom già ammalorati. Non risultano comunque danni a cose o abitazioni causati del vento.