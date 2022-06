Allarme per un neonato abbandonato in una borsa, ma era un pupazzo di Peppa Pig

MANTOVA Stava facendo una passeggiata quando, abbandonato a terra, ha avvistato un sacchetto di una nota marca di giocattoli da cui, secondo la sua interpretazione, sarebbe spuntata una testa di neonato. Immediata a quel punto, l’allarmata quanto solerte segnalazione alla centrale operativa della questura. A far intervenire dunque gli agenti della Squadra Volante, ieri pomeriggio, ai giardini di viale Piave un’anziana residente in città, Ai poliziotti la donna, comprensibilmente scossa, ha così raccontato quanto poco prima notato nell’erba oltreché nel frattempo, la busta era stata recuperata e portata via da un ragazzo in bicicletta. Di fronte a tale racconto è quindi subito scattata la concitata ricerca del soggetto indicato. Il rischio era che il bimbo fosse in pericolo di vita o addirittura già morto. Dopo una breve perlustrazione della zona però l’uomo veniva rintracciato. Intimorito a sua volta dall’interesse degli agenti nei suoi confronti ecco svelato il mistero: nella busta infatti non vi era nessun neonato ma solo alcuni peluche tra cui uno di Peppa Pig, la cui testa era stata scambiata dalla pensionata per quella di un bambino appena nato. Chiarita la vicenda il giovane è stato quindi lasciato andare mentre la donna è stata ringraziata dalla Polizia per aver nel dubbio lanciato ugualmente l’allarme.