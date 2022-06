Goito: grave bimbo di 4 anni investito mentre attraversa la Goitese

GOITO Grave incidente intorno alle 11 di oggi a Goito. Secondo le prime informazioni raccolte un bambino di 4 anniche stava per attraversare a piedi la Goitese sarebbe stato travolto da un veicolo in transito. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il bambino ha riportato un trauma cranico ed è stato caricato su un’eliambulanza e portato all’ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso. Sempre a Goito, più precisamente nella frazione di Cerlongo, alle 6.40 un 47enne ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada in un canale d’irrigazione pieno d’acqua lungo la Sp 19. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo per tempo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. A Rodigo in via Garibaldi verso le 7.30, invece sono rimaste ferite 4 persone in uno scontro fra due auto.