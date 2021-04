Alzata di scudi dei ristoratori conto la Fiera dei Mangiari programmata per l’11 luglio

MANTOVA – Una alzata di scudi dal mondo della ristorazione contro la Fiera dei Mangiari, in programma a luglio per 11 giorni consecutivi sul Lungolago Gonzaga. “La nostra non è una protesta verso gli organizzatori della fiera né tantomeno verso gli operatori che vi aderiscono, quanto sull’opportunità di svolgere una simile manifestazione in un contesto drammatico come quello in cui versano 2.422 pubblici esercizi mantovani – tra ristoranti, bar, pizzerie, pub, locali notturni – che danno lavoro a quasi 10.000 persone” scandisce Vanni Righi, presidente di Fipe Ristoranti Confcommercio Mantova.