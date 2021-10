Bilancio di previsione 2022 – 2024, adottato all’unanimità dal Consiglio Provinciale

MANTOVA Adottato all’unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta di oggi lo schema di Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022-2024 della Provincia di Mantova.

Lo schema di bilancio e gli allegati ad esso annessi sono stati redatti in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è infatti lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Attualmente non è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 e pertanto si renderà necessario adeguare le previsioni ed eventualmente ri-orientare alcune scelte di bilancio alla luce del nuovo quadro normativo.

Il bilancio di previsione della Provincia di Mantova si presenta con uno stanziamento complessivo di 97.982.021,82 euro per l’anno 2022.

Confermate, anche per l’esercizio 2022, le aliquote relative ai tributi provinciali nella seguente misura:

Imposta Provinciale di Trascrizione: aliquota del 30%

Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore: aliquota del 16%

Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela e Igiene dell’Ambiente: aliquota del 5%

La previsione di spesa per il personale ammonta a 7.954.202,17 e avendo rispettato gli equilibri di bilancio l’amministrazione di via Principe Amedeo potrà anche effettuare assunzioni che dovranno essere in numero uguale alle uscite.

Previsti 30 milioni di entrate tributarie ma con un prelievo forzoso da parte dello Stato di 13.856.231 come contributo alla finanza pubblica. In costante riduzione il debito che al 31 dicembre 2021 ammonterà a 30 milioni di euro. Di questo beneficerà la spesa corrente e potranno così essere effettuate maggiori manutenzioni ordinarie al patrimonio della Provincia.

L’ente di Palazzo di Bagno nel prossimo anno prevede lavori stradali per 43.805.446 euro, di cui i più consistenti riguarderanno la ristrutturazione antisismica del tratto in golena del ponte di San Benedetto (14.250.000 euro), il completamento del primo lotto di collegamento tra Sp ex Ss 413 e Sp exSs 496 della Pope – Asse dell’Oltrepo (terzo stralcio da 7 milioni e mezzo di euro), la manutenzione straordinaria del ponte di Borgoforte e le manutenzioni straordinarie con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale per oltre 7 milioni di euro.

Quasi 20 milioni di euro invece saranno destinati all’edilizia scolastica, in particolare per l’adeguamento sismico dei diversi edifici. “Sono evidenti gli sforzi che in questi ultimi 5 anni abbiamo fatto per mettere in campo il più risorse possibili per migliorare la viabilità e la sicurezza degli edifici adititi a scuola – ha commentato il presidente Beniamino Morselli -. Lasceremo alla nuova amministrazione una situazione più serena e florida rispetto a quella trovata al momento del mio insediamento nel 2016. E’ stato dato un grande impulso agli investimenti nel settore dell’edilizia scolastica”.

Tra le alienazioni, sono previste quelle di caserme e reliquati stradali.

Lunedì prossimo 25 ottobre, dopo il passaggio in Assemblea dei Sindaci (non necessario vista l’emergenza Covid ma voluto lo stesso come l’anno scorso dal Presidente Morselli), adozione definitiva da parte del Consiglio Provinciale del Bilancio di previsione 202 – 2024.