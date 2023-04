Anziano cade per strada: soccorso da una agente della Polizia locale

MANTOVA Stava andando a prendere il nipotino all’uscita da scuola quando si è sentito male e ha perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo il capo sul marciapiede. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi 27 aprile, in via Dugoni. A prestare i primi soccorsi a un 76enne sono stati gli agenti della Polizia locale in servizio davanti alla scuola, In particolare una agente che è anche volontaria della Croce Verde ha praticato le prime manovre di soccorso all’anziano in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato al Poma in codice giallo.