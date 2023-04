Malore mentre è alla guida: muore autotrasportatore 49enne di Goito

GOITO Colpito da un improvviso malore mentre si trova a bordo del camion lungo la Goitese, sulla rotatoria che si trova di fronte al cimitero e dalla quale ci si può dirigere verso Castiglione o verso Rivalta: poi le manovre salvavita e infine la corsa verso l’ospedale di Mantova, dove è spirato poco dopo. È morto così, nel tardo pomeriggio, il 49enne Matteo Nardi, tra i soci dell’omonima cava che si trova in strada Sacca.

Il 49enne era alla guida del camion con l’avantreno del mezzo di trasporto rivolto verso Castiglione quando appunto è stato colto da un malore: ha perso il controllo del camion con il quale ha anche in parte abbattuto un palo della luce. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati sanitari del 118, polizia locale e vigili del fuoco.

Il personale medico e paramedico ha proceduto immediatamente con le manovre salvavita fino a quando la situazione, gravissima ma per lo meno stabile, ha consentito il trasporto all’ospedale di Mantova. Pochi minuti dopo l’arrivo al Poma, però, Nardi si è spento.