Alkémica raddoppia Mantova Scienza

MANTOVA – Contattando diverse associazioni mantovane un elemento emerge chiaro: non solo la pandemia non ha fermato le loro attività, ma i progetti in attesa e nella speranza di una ripresa sono molti e importanti.

Questo anche il caso della Cooperativa sociale Alkémica, che si occupa principalmente di divulgazione scientifica e di valorizzazione del patrimonio naturalistico, anche attraverso l’ppartenenza dei soci all’Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Se a causa dell’emergenza sanitaria molti eventi in presenza non si sono potuti verificare, si è al lavoro su numerosi altri fronti, come spiega Paola Pavesi, socia e membro del Cda. La Cooperativa sta, infatti, preparando la candidatura di “MantovaScienza Big Band Project” su un bando del Ministero dell’Università e Ricerca, progetto che punta alla diffusione della scienza attraverso la mediazione, ad esempio, della musica, del teatro o della danza, per tradurre ed offrire contenuti scientifici con linguaggi diversi e accessibili a tutti.

Pertanto Alkémica ha già attivato sinergie con altre realtà territoriali che lavorino in tali settori, come Mantova Musica, Teatro Magro o DanzArea, che apporterebbero una visione contemporanea delle rispettive discipline, adattata a concetti scientifici. Tra le proposte, quella di una kermesse musicale dedicata alla creazione del mondo, raccontata attraverso le opere di tre autori che l’hanno tradotta, ciascuno a modo proprio, in note.

Spazio anche alla valorizzazione dei luoghi mantovani per tradizione vocati alla scienza, come la Torre dell’Orologio, dove è stato allestito il Museo del Tempo, l’Accademia Virgiliana o, ancora, il Gabinetto Naturalistico di Palazzo d’ Arco e quello del Liceo Virgilio.

Ma la scienza si può declinare pure in senso artistico, e così il progetto prevede anche la collaborazione con Fondazione Palazzo Te: i temi protagonisti del programma quadriennale del Museo, infatti, ben si adattano anche a interpretazioni di carattere scientifico.

Il 2021, quindi, oltre ad offrire un doppio appuntamento con MantovaScienza (in aprile il recupero della 5° edizione rimandata causa pandemia e in novembre, come previsto, la 6°) potrebbe generare una serie di eventi collaterali che, come un fil rouge, mantengano desta l’attenzione del pubblico verso le Scienze anche attraverso i linguaggi dell’arte e dello spettacolo. Un grande spazio del progetto è dedicato anche all’attivazione di percorsi di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) con gli studenti delle superiori e a momenti di formazione e aggiornamento per docenti.

Proseguono on line, invece, i laboratori con le scuole, nonostante la chiusura degli istituti. Alkémica, infatti, ha provveduto ad organizzare con le classi incontri a distanza corredati da semplici esperimenti e dimostrazioni da poter replicare anche in casa.

Rimandati gli appuntamenti di Civitas, la rassegna di passeggiate domenicali a tema storico-sociale, che si sarebbero concentrate nella quinta edizione sui paesaggi naturali mantovani, che sono tanti e tutti da scoprire. Ma in primavera si prevede di riprendere il programma, così come proseguirà nelle prossime settimane l’attività di incoming sul nostro territorio, attraverso le proposte di turismo naturalistico in città e dintorni. Per questo aspetto Alkémica collabora da anni anche con Parco del Mincio e Parco Oglio Sud, sia per l’organizzazione di escursioni, sia per l’aspetto didattico.

Altra bella occasione per vivere la natura del nostro territorio è partecipare ad una delle escursioni in battello elettrico sul Lago Superiore proposte dalla Cooperativa: “In silenzio sul lago” per le uscite diurne tra aironi e fior di loto e “Un lago di stelle” per abbinare alla bellezza delle Valli del Mincio l’incanto del cielo stellato, narrato con un occhio al mito e uno alla scienza. Ma per queste proposte occorrerà aspettare la bella stagione.

Un progetto realizzato tra luglio e settembre di quest’anno, in presenza e con successo, è invece L.e.n.t.o. (L’Esperienza Necessaria al Turista che Osserva) realizzato da Pantacon e le sue cooperative (quindi, oltre ad Alkémica: Teatro Magro, Zero Beat e Charta) con un importante sostegno economico di Regione Lombardia. In questo periodo di riscoperta della lentezza e del turismo slow non poteva mancare un cammino (percorribile anche in bicicletta) tra San Benedetto Po e le Grazie, tracciato ad hoc per coniugare arte e devozione, cultura gastronomica e ambiente, in una serie di tappe che consentano di visitare e conoscere luoghi di interesse storico e sociale, dalla spiccata vocazione popolare. A breve sarà pubblicata anche una guida cartacea, che renda possibile l’esperienza anche in modo autonomo.

Continua anche il progetto Collection ’7/800, nato nell’anno di Mantova Capitale Italiana della Cultura, col sostegno di Regione Lombardia e Comune di Mantova, che ha portato al recupero e alla catalogazione di preziose collezioni naturalistiche storiche e che prosegue ora con il contributo di Garden Club Mantova per lo studio dell’erbario “Barbieri” conservato al liceo Virgilio.