Apam, il servizio durante i giorni di Carnevale

MANTOVA APAM informa che, in occasione della chiusura degli istituti scolastici mantovani per le vacanze di

Carnevale, nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025 i servizi di trasporto urbano e

interurbano seguiranno l’orario feriale non scolastico, pertanto non verranno effettuate le corse

bis per gli studenti.

Fa eccezione la Regione Emilia Romagna che non osserverà alcuna chiusura, per cui il servizio

interurbano in direzione Parma, Mirandola e Guastalla verrà garantito con l’aggiunta di corse in

direzione dei plessi scolastici.

Nella giornata di mercoledì 5 maggio 2025 rimarranno invece chiusi gli Istituti superiori di

Villafranca, l’Istituto superiore Galilei di Ostiglia ed il Comprensivo di San Giorgio Bigarello e

pertanto verranno soppresse o modificate alcune corse.

Per l’elenco completo delle corse aggiunte e soppresse, consultare la news sul sito www.apam.it

relativa alle modifiche al servizio per le giornate del 3, 4 e 5 marzo 2025.