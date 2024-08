Apirisk, “Prevenire è meglio che curare: cambia il tempo ma non la necessità di gestire i rischi”

Il tempo atmosferico è ormai un’incognita e anche se le previsioni sono sempre più precise non si può agire sul momento ma occorre prevenire, E’ quella attività che si chiama Analisi dei rischi ma che spesso viene considerata non prioritaria dalle imprese e invece…

“Identificare il rischio, valutarlo e misurarlo mediante un’attività sistematica è il punto di partenza per tutelare l’azienda in una visione di breve, medio e lungo termine – sottolinea Dario Inverardi, referente di Apirisk – spesso gli imprenditori sono convinti che per valutare i rischi d’impresa basti assicurarsi. È invece necessario sapere cosa assicurare, per che valore e a quali condizioni”.

Api Risk ha quindi avviato una serie di strumenti a supporto delle aziende mantovane volti a spiegare meglio il concetto di “Risk Management” con una gestione del rischio completa.

Il percorso di Api Risk si inserisce nel progetto Benefit di Api Servizi srl SB. L’obiettivo è di sviluppare la cultura della gestione del rischio sul territorio attraverso la predisposizione di un quadro metodologico che consentirà: lo svolgimento coerente e controllato di ogni futura attività, il miglioramento del processo decisionale, la pianificazione e la creazione di priorità attraverso una comprensione esauriente e strutturata dell’attività stessa.

“Pensando alle esigenze delle imprese stiamo lavorando sulla creazione di gruppi di acquisto per la tutela dei beni aziendali – ha specificato Inverardi – sia per fronteggiare il peggioramento generalizzato delle tariffe applicato dalle compagnie a seguito dell’intensificarsi degli eventi atmosferici estremi sia per quanto previsto dalla normativa che vede l’obbligo di copertura dei cespiti aziendali per gli eventi catastrofali entro la fine dell’anno,”.

Il progetto viene seguito direttamente, oltre che dal consigliere Dario Inverardi, anche dal collaboratore di Api Servizi srl SB Riccardo Treccani.

“E’ importante adottare un approccio globale al governo del rischio che consente all’imprenditore di considerare il potenziale impatto delle diverse tipologie di rischio sui processi aziendali, sulle attività, sugli operatori – sottolinea Riccardo Treccani – l’attivazione del servizio di supporto alle aziende nella gestione dei rapporti per la definizione dei danni subiti a seguito di sinistro nei confronti di periti e liquidatori delle compagnie è quindi essenziale per fornire un’assistenza che rispetti le necessità degli imprenditori”.

Per informazioni e approfondimenti sul servizio è possibile scrivere a apirisk@api.mn.it oppure telefonare allo 0376221823.