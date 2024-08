Intermarine consegna traghetto veloce Sirius a Snav

Intermarine SpA (società controllata dal Gruppo industriale Immsi – IMS.MI) ha consegnato alla società di navigazione SNAV (Gruppo MSC) la nuova unità High Speed Craft (HSC) denominata SNAV SIRIUS, nave di ultimissima generazione per i collegamenti marittimi a corto raggio, che opererà nel Golfo di Napoli.

L’unita veloce SNAV SIRIUS, progettata dal centro di ricerca di Intermarine di Messina con l’impiego delle più avanzate tecnologie di progettazione industriale, è un esempio di eccellenza ingegneristica italiana e rappresenta il frutto di anni di ricerca ed impegno profuso nel settore marittimo per offrire prodotti di qualità, innovativi, efficienti e sostenibili ai propri clienti armatori. Unità moderna e dotata di tutti i comfort, garantisce ai turisti e ai pendolari navigazioni veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo.

SNAV è davvero orgogliosa di poter iniziare ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie ideate per la riduzione dell’impatto ambientale, che rappresenta uno dei principali obiettivi del gruppo MSC. L’arrivo di SNAV SIRIUS è la testimonianza dell’impegno della Società anche nel Golfo di Napoli dove opererà per far crescere la qualità dei servizi offerti, puntando al progressivo azzeramento delle immissioni di anidride carbonica e migliorando la customer satisfaction.

Intermarine è orgogliosa di consegnare SNAV questa prima nave ad alto contenuto tecnologico, momento importante per entrambe le Società che condividono, reciprocamente, una lunga esperienza nel settore marittimo. Infatti, la collaborazione tra Intermarine e SNAV non si ferma qui: entrambe le società stanno già lavorando a nuove iniziative con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta, avendo già da ora reso le nuove unità conformi alle ultime norme “PMR” delle circolari del Ministero.

SNAV SIRIUS è la testimonianza dell’impegno di Intermarine a Messina dove il Cantiere continua ad investire per perfezionare la professionalità delle proprie maestranze e la qualità dei suoi prodotti mantenendo un costante impegno sul territorio per contribuire attivamente allo sviluppo locale.